Червень, 19 в 18:47

Верховна Рада України взяла під регуляцію питання освітньої діяльності, що виникли під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На період воєнного стану будуть призупинені норми щодо тривалості освітнього процесу та кількості учнів у класі, а сам період визначатиметься урядом України.

Про це йдеться у законопроєкті №7325 “Про внесення змін до деяких законів у сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану”. За нього на пленарному засіданні 19 червня проголосувало 313 народних депутатів.

Проєктом закону призупинено норму про тривалість освітнього процесу, який у мирний час мав бути не менше 175 навчальних днів (за старою нормою – початок з 1 вересня та закінчення не пізніше 1 липня). На час воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначаються урядом України.

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Крім того, законопроєкт скасовує дію положення про кількість учнів у класі державної чи комунальної установи освіти.

Проєкт закону дозволяє засновнику комунальної або держустанови загальної середньої освіти продовжувати без проведення конкурсу строк дії трудового договору (контракту), підписаного з керівником відповідної установи загальної середньої освіти до припинення або скасування в Україні або на відповідній території воєнного стану, але не більше ніж на 6 місяць з дня його припинення чи скасування.

Зокрема, зміни були несені до закону “Про повну загальну середню освіту”.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.