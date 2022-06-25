Российская армия не имеет сил для захвата Донецкой области — Арестович
Российская армия пытается выйти на границы Луганской и Донецкой области. Однако оккупанты не имеют достаточно сил, чтобы захватить эти регионы.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live. По его мнению, часть резервных сил российских войск уже сильно измотаны.
— Насчет взятия Донецкой области я вообще очень сильно сомневаюсь. Не просто сомневаюсь, а с ехидным подхихикиванием. Луганскую я еще где-то могу себе представить. Наши отошли на новую линию обороны и там обороняются. Но Донецкая — нет. Чтобы взять Донецкую, нужно взять четыре таких крупных города, как Лисичанск и Северодонецк. А где же взять еще группировку на четыре?
Арестович заявил, что российские войска перекинули часть сил на направление в сторону Попасной, однако им необходима постоянная ротация из-за больших потерь среди солдат.
— Наступление то идет только в одном месте — от Изюма до Попасной и Лисичанска. Но они даже под Изюмом особо не наступают. Оттуда часть перекинули на Попасную, чтобы усилить направление. Только благодаря этому что-то удалось, но ценой снятия из соседнего Изюмского направления. Часть резервов РФ подмотано уже до невозможности, — считает Арестович.