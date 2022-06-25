Июнь, 24 в 23:48

Российская армия пытается выйти на границы Луганской и Донецкой области. Однако оккупанты не имеют достаточно сил, чтобы захватить эти регионы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live. По его мнению, часть резервных сил российских войск уже сильно измотаны.

Сейчас смотрят

— Насчет взятия Донецкой области я вообще очень сильно сомневаюсь. Не просто сомневаюсь, а с ехидным подхихикиванием. Луганскую я еще где-то могу себе представить. Наши отошли на новую линию обороны и там обороняются. Но Донецкая — нет. Чтобы взять Донецкую, нужно взять четыре таких крупных города, как Лисичанск и Северодонецк. А где же взять еще группировку на четыре?

Арестович заявил, что российские войска перекинули часть сил на направление в сторону Попасной, однако им необходима постоянная ротация из-за больших потерь среди солдат.