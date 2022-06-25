Червень, 24 в 23:48

Російська армія намагається вийти на межі Луганської та Донецької областей. Однак окупанти не мають достатньо сил, щоб захопити ці регіони.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live. На його думку, частина резервних сил російських військ уже сильно виснажена.

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– Щодо взяття Донецької області я взагалі дуже сумніваюся. Не просто сумніваюся, а з єхидним хихиканням. Луганську я ще десь можу собі уявити. Наші відійшли на нову лінію оборони, і там обороняються. Але Донецька – ні. Щоб взяти Донецьку, потрібно взяти чотири таких великих міста, як Лисичанськ та Сєвєродонецьк. А де ж узяти ще угруповання на чотири?

Арестович заявив, що російські війська перекинули частину сил на напрям у бік Попасної, проте їм необхідна постійна ротація через великі втрати серед солдатів.