Російська армія не має сил для захоплення Донецької області – Арестович
Російська армія намагається вийти на межі Луганської та Донецької областей. Однак окупанти не мають достатньо сил, щоб захопити ці регіони.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live. На його думку, частина резервних сил російських військ уже сильно виснажена.
– Щодо взяття Донецької області я взагалі дуже сумніваюся. Не просто сумніваюся, а з єхидним хихиканням. Луганську я ще десь можу собі уявити. Наші відійшли на нову лінію оборони, і там обороняються. Але Донецька – ні. Щоб взяти Донецьку, потрібно взяти чотири таких великих міста, як Лисичанськ та Сєвєродонецьк. А де ж узяти ще угруповання на чотири?
Арестович заявив, що російські війська перекинули частину сил на напрям у бік Попасної, проте їм необхідна постійна ротація через великі втрати серед солдатів.
– Наступ то йде тільки в одному місці – від Ізюма до Попасної та Лисичанська. Але вони навіть під Ізюмом особливо не наступають. Звідти частину перекинули на Попасну, щоб посилити напрямок. Тільки завдяки цьому щось удалося, але ціною зняття із сусіднього Ізюмського напряму. Частина резервів РФ підмотана вже до неможливості, – вважає Арестович.