Июнь, 25 в 22:03

В Ровенской области в результате ракетных ударов российской армии по Сарнам погибли три человека и еще четверо мирных жителей ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль отметил, что все пострадавшие люди находятся в больнице.

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— Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры – это СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще люди, поэтому работы продолжаются, — рассказал Коваль.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов и до сих пор разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди.

Вечером во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Ровенской области, после чего в небе появился сильный и густой дым.