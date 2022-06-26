Июнь, 26 в 10:29

Сейчас 7-летнюю девочку, пострадавшую в результате ракетных ударов по жилому дому в Киеве, готовят к операции. По словам врачей, ее состояние не тяжелое.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Оксана Михайлова. По ее словам, ребенка уже обследовали и готовят к операции.

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Дядя девочки (то есть брат папы ребенка) сообщил Фактам ICTV, что о его судьбе точно ничего не известно. Сам мужчина находится в больнице и следит за состоянием племянницы.

Он сообщил, что мама девочки – гражданка России. Семья проживала в Киеве. После начала полномасштабной войны сначала бежали на Западную Украину, затем в Словакию. А в мае снова вернулись в столицу.

Утром 26 июня раздались мощные взрывы в Киеве во время воздушной тревоги в области. Известно о попадании российских ракет по жилому дому, в результате чего есть пострадавшие и по меньшей мере один человек погиб.