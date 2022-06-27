Июнь, 27 в 10:06

Российские захватчики атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. В городе много поврежденного жилья и инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– В Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке россияне не прекращают разрушать жилье, промышленные и административные объекты. Нет такого часа, когда вражеская артиллерия стихает, – отметил он.

По его словам, 26 июня вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои.

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Также они пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти – не все они смогли сделать это самостоятельно.

Гайдай рассказал, что в Лисичанске очень много повреждений. По возможности улицы и дома обследуют на наличие пострадавших.

Разрушениям подверглись по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены шесть частных домов.

Кроме того, россияне обстреляли территорию автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одну из админпостроек.

— Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все, что есть, куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанска, — подчеркнул глава ОВА.

В Генштабе ВСУ также сообщали, что в течение суток российская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе Лисичанска Луганской области. Оккупанты пытаются блокировать город с юга при поддержке артиллерии.

Фото: Сергей Гайдай