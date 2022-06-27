Між артобстрілами окупантів не минає і години: Гайдай про ситуацію в Лисичанську
Російські загарбники атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. У місті багато пошкодженого житла та інфраструктури.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, – зазначив він.
За його словами, 26 червня ворожа штурмова авіація нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої.
Також вони намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно.
Гайдай розповів, що у Лисичанську дуже багато пошкоджень. За можливістю вулиці та будинки обстежують на наявність постраждалих.
Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено шість приватних будинків.
Крім того, росіяни обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.
– Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все, що є, куди може дістати їхня артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська, – наголосив голова ОВА.
У Генштабі ЗСУ також повідомляли, що упродовж доби російська штурмова авіація завдала авіаудару в районі Лисичанська Луганської області. Окупанти намагаються блокувати місто з півдня за підтримки артилерії.
Фото: Сергій Гайдай