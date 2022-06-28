Червень, 28 в 17:20

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович завив, що заяву про відхід українських сил оборони з Сєвєродонецька зробили через добу після виходу з міста.

На запитання журналістки, що сталося із обороною Сєвєродонецька, чому вивели наші підрозділи, адже до цього запевняли, що ситуація важка, проте контрольована.

Арестович на це сказав, що військово-політичне керівництво не може наперед робити заяви про виведення наших військових.

Зараз дивляться

– Це просто правила подання військової інформації. Ми ж не можемо заздалегідь казати противнику, що ми збираємося відводити війська. Це негайно поставить під загрозу наших військових, адже противник тоді застосує засоби, які завдадуть шкоди нашим військовим. А це означає втрати, – зауважив Арестович.

За його словами, війна – завжди шлях обману, бо не можна заздалегідь оголошувати свої позиції та наміри.

– Ми майже добу, або більше не говорили, що вже відвели війська, бо противник продовжував витрачати снаряди по пустих позиціях. Тобто це шлях збереження наших військових, – зауважив Олексій Арестович.

Він заявив, що із самого початку керівництво не розглядало оборону Сєвєродонецька – місто було пасткою для росіян.

– Ми їх туди заманили, вони накопичили там сили. Далі ми завдали по ворогу ударів, він зазнав значних втрат. До того ж – це величезні втрати в вуличних боях кваліфікованої піхоти… Наразі наше завдання – завдавати втрат російській армії до тих пір, коли вона вже не буде здатна наступати. І так ми створюємо умови, щоб самим перейти в контрнаступ, – розповів радник голови ОПУ.

За його словами, допоки противник зберігає наступальний потенціал, на нього не можна йти в контратаку.

Раніше в американській розвідці повідомили, що ЗСУ завдали суттєвої шкоди окупантам на Донбасі, попри відступ із Сєвєродонецька.

Джерело: Arestovich