Большинство бойцов тяжело ранены: первые фото и видео после возвращения 144 украинских защитников из плена
Из российского плена освободили 144 украинских бойца, среди которых 95 защитников Мариуполя и Азовстали. В Министерстве обороны обнародовали фотографии обмена пленными.
По данным ведомства, большинство украинцев, которые вернулись домой, были тяжело ранены. Все наши воины получили медицинскую помощь и надлежащий уход, отметили в Минобороны.
Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые увечья: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.
В Минобороны подчеркнули, что это самый большой обмен пленными после начала полномасштабной войны в Украине. Среди 144 освобожденных – 95 защитников Азовстали, из которых 43 военнослужащих полка Азов. Всего освободили:
- 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 представителей Военно-морских сил;
- 28 военных Вооруженных сил Украины;
- 17 представителей Государственной пограничной службы Украины;
- 9 человек из территориальной обороны;
- 1 человек из национальной полиции Украины.
Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19 лет.