Из российского плена освободили 144 украинских бойца, среди которых 95 защитников Мариуполя и Азовстали. В Министерстве обороны обнародовали фотографии обмена пленными.

По данным ведомства, большинство украинцев, которые вернулись домой, были тяжело ранены. Все наши воины получили медицинскую помощь и надлежащий уход, отметили в Минобороны.

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Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые увечья: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

В Минобороны подчеркнули, что это самый большой обмен пленными после начала полномасштабной войны в Украине. Среди 144 освобожденных – 95 защитников Азовстали, из которых 43 военнослужащих полка Азов. Всего освободили:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 представителей Военно-морских сил;

28 военных Вооруженных сил Украины;

17 представителей Государственной пограничной службы Украины;

9 человек из территориальной обороны;

1 человек из национальной полиции Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19 лет.

Источник : Минобороны

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