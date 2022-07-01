Ракетный удар по Сергеевке: погиб 10-летний мальчик, еще один ребенок в коме

В результате ракетного удара по Сергеевке в Одесской области погиб 10-летний мальчик. Ранения получили двое детей – 4 и 17 лет.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

— Более 978 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 343 ребенка погибли и более 635 ранены, — отметили в Офисе генпрокурора.

Они отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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По их данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 339, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

В оперативном командовании Юг подчеркнули, что в результате ракетных обстрелов Одесчины один ребенок находится в коме.

– Не нужно сейчас ездить отдыхать на черноморское побережье. Это не курортная территория, а зона боевых действий, — отметили в ОК Юг.

Напомним, что ночью 1 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области. Они разрушили многоквартирный дом и две базы отдыха.

В результате российских ракетных обстрелов погибли 18 человек. Ранения получил 31 человек.

Источник : Офис генпрокурора

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