Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Ракетний удар по Сергіївці: загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина у комі

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
ракетний удар по одеській області

Внаслідок ракетного удару по Сергіївці в Одеській області загинув 10-річний хлопчик. Поранення отримали двоє дітей – 4 та 17 років.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

– Понад 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 343 дитини загинуло та понад 635 поранено, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Вони зазначили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зараз дивляться

За їхніми даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 339, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

В оперативному командуванні Південь наголосили, що внаслідок ракетних обстрілів Одещини одна дитина перебуває в комі.

– Не потрібно зараз їздити відпочивати на чорноморське узбережжя. Це наразі не курортна територія, а зона бойових дій, – зазначили в ОК Південь.

Ракетний удар по Сергіївці: загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина у комі / 3 фотографии

Нагадаємо, що вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області. Вони зруйнували багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.

Внаслідок російських ракетних обстрілів загинули 18 людей. Поранень зазнала 31 людина.

Читайте
Ракетний удар по Сергіївці на Одещині: що відомо про постраждалих та руйнування

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка