Липень, 01 в 10:59

Внаслідок ракетного удару по Сергіївці в Одеській області загинув 10-річний хлопчик. Поранення отримали двоє дітей – 4 та 17 років.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

– Понад 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 343 дитини загинуло та понад 635 поранено, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Вони зазначили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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За їхніми даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 339, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

В оперативному командуванні Південь наголосили, що внаслідок ракетних обстрілів Одещини одна дитина перебуває в комі.

– Не потрібно зараз їздити відпочивати на чорноморське узбережжя. Це наразі не курортна територія, а зона бойових дій, – зазначили в ОК Південь.

Ракетний удар по Сергіївці: загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина у комі / 3 фотографии

Нагадаємо, що вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області. Вони зруйнували багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.

Внаслідок російських ракетних обстрілів загинули 18 людей. Поранень зазнала 31 людина.