Чтобы закрыть всю линию фронта: стартовал проект Армия дронов

Июль, 01 в 14:31

Фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации объявили о начале проекта Армия дронов.

На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага.

Планируется закрыть дронами всю линию фронта шириной около 2 470 км. Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных.

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Присоединиться к сбору средств на дроны можно из любого уголка мира через платформу United24.

Также можно отправить свой дрон на склад партнеров проекта — Help Ukraine Center в Польше или в хаб в США. Оттуда его доставят в Украину.

Пожертвовать просят квадрокоптеры со следующими параметрами:

батарея емкостью не менее 5 тыс. мАч;

дальность полета от 1 км;

камера с разрешением не менее 20 Мп;

продолжительность зарядки не менее 30 мин.;

параметры фото — не менее 5280х3956, параметры видео не менее 3840×2160;

желательно с джойстиком и пультом управления.

Дрон может быть новый или нет, главное, чтобы он был исправен и пригоден к использованию.

Украинцы также смогут отправить посылку через отделение Новой почты. Нужно сказать, что это “доставка для ВСУ на Армию дронов”, и оператор самостоятельно оформит отправку.

Отмечается, что комплексная программа United24 позволит не только закупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также проводить обучение пилотов.