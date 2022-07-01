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Факты / Украина / Общество

Чтобы закрыть всю линию фронта: стартовал проект Армия дронов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
дрон
Фото: Unsplash

Фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации объявили о начале проекта Армия дронов.

На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага.

Планируется закрыть дронами всю линию фронта шириной около 2 470 км. Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных.

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Присоединиться к сбору средств на дроны можно из любого уголка мира через платформу United24.

Также можно отправить свой дрон на склад партнеров проекта — Help Ukraine Center в Польше или в хаб в США. Оттуда его доставят в Украину.

Пожертвовать просят квадрокоптеры со следующими параметрами:

  • батарея емкостью не менее 5 тыс. мАч;
  • дальность полета от 1 км;
  • камера с разрешением не менее 20 Мп;
  • продолжительность зарядки не менее 30 мин.;
  • параметры фото — не менее 5280х3956, параметры видео не менее 3840×2160;
  • желательно с джойстиком и пультом управления.

Дрон может быть новый или нет, главное, чтобы он был исправен и пригоден к использованию.

Украинцы также смогут отправить посылку через отделение Новой почты. Нужно сказать, что это “доставка для ВСУ на Армию дронов”, и оператор самостоятельно оформит отправку.

Отмечается, что комплексная программа United24 позволит не только закупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также проводить обучение пилотов.

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Источник: Министерство цифровой трансформации
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