Чтобы закрыть всю линию фронта: стартовал проект Армия дронов
Фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации объявили о начале проекта Армия дронов.
На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага.
Планируется закрыть дронами всю линию фронта шириной около 2 470 км. Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных.
Присоединиться к сбору средств на дроны можно из любого уголка мира через платформу United24.
Также можно отправить свой дрон на склад партнеров проекта — Help Ukraine Center в Польше или в хаб в США. Оттуда его доставят в Украину.
Пожертвовать просят квадрокоптеры со следующими параметрами:
- батарея емкостью не менее 5 тыс. мАч;
- дальность полета от 1 км;
- камера с разрешением не менее 20 Мп;
- продолжительность зарядки не менее 30 мин.;
- параметры фото — не менее 5280х3956, параметры видео не менее 3840×2160;
- желательно с джойстиком и пультом управления.
Дрон может быть новый или нет, главное, чтобы он был исправен и пригоден к использованию.
Украинцы также смогут отправить посылку через отделение Новой почты. Нужно сказать, что это “доставка для ВСУ на Армию дронов”, и оператор самостоятельно оформит отправку.
Отмечается, что комплексная программа United24 позволит не только закупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также проводить обучение пилотов.