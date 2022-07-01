Щоб закрити всю лінію фронту: стартував проєкт Армія дронів

Липень, 01 в 14:31

Фандрейзингова платформа United24 разом із Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації оголосили про початок проєкту Армія дронів.

На першому етапі планують закупити 200 безпілотників, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворога.

Планується закрити дронами всю лінію фронту шириною близько 2 470 км. Вони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і в подальшому зберегти якомога більше життів військових.

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Долучитися до збору коштів на дрони можна з будь-якого куточка світу через платформу United24.

Також можна надіслати свій дрон на склад партнерів проєкту — Help Ukraine Center у Польщі або в хаб у США. Звідти його доставлять в Україну.

Пожертвувати просять квадрокоптери з такими параметрами:

батарея ємністю не менш ніж 5 тис. мАч;

дальність польоту від 1 км;

камера з роздільною здатністю не менш ніж 20 Мп;

тривалість заряджання не менш ніж 30 хв.;

параметри фото — не менш ніж 5280х3956, параметри відео не менш ніж 3840×2160;

бажано з джойстиком і пультом керування.

Дрон може бути новий або ні, головне, щоб він був справним і придатним до використання.

Українці також зможуть відправити посилку через будь-яке відділення Нової пошти. Потрібно буде сказати, що це “доставка для ЗСУ на Армію дронів”, і оператор самостійно оформить відправлення.

Зазначається, що комплексна програма з United24 дозволить не тільки закуповувати дрони, а й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також проводити навчання пілотів.