Боятся и готовятся к наступлению ВСУ: россияне скопились в Херсоне и селе Верхний Рогачик

Июль, 03 в 18:26

Оккупанты собрались в центре Херсона и в селе Верхний Рогачик в Харьковской области. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

— Сообщают, что в Верхний Рогачик вошло большое количество российской техники. Орки поселились в центре — в здании полиции, суда и многих других домах. Местные жители очень напуганы, – сообщил Братчук.

Он отметил, что оккупанты “скопились и в центре Херсона” — проспект Ушакова и в районе улиц Театральной и Филиппа Орлика.

По словам Братчука, россияне избирательно проводят обыски прохожих.

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Он добавил, что это сигнализирует о том, что российские оккупанты “боятся и готовятся к наступлению ВСУ”.

— Будьте очень осторожны — обходите этих мерзостей стороной, — отметил он.

Британская разведка ранее сообщала, что Россия пытается решить проблему оккупации в Херсонской области “конституционным путем”. В разведке Британии предполагают, что сейчас эта задача для российской политики является приоритетной.

На оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление. Не иначе как попыткой его подавить, британские разведки называют арест городского головы Херсона Игоря Колихаева.