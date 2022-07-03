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Факти / Україна / Суспільство

Бояться і готуються до наступу ЗСУ: росіяни скупчилися у Херсоні та селі Верхній Рогачик

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські окупанти
Фото: Getty Images

Окупанти скупчилися в центрі Херсона та в селі Верхній Рогачик у Харківській області. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

—Повідомляють, що до Верхнього Рогачика зайшла велика кількість російської техніки. Орки оселилися в центрі — у будівлі поліції, суду та багатьох інших будинках. Місцеві жителі дуже налякані, – повідомив Братчук.

Він зазначив, що окупанти “скупчилися і в центрі Херсона” — проспект Ушакова та в районі вулиць Театральній та Пилипа Орлика.

За словами Братчука, росіяни вибірково проводять обшуки перехожих.

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Він додав, що це сигналізує про те, що російські окупанти “бояться і готуються до наступу ЗСУ”.

— Будьте дуже обережні – оминайте цих мерзот стороною, – зазначив він.

Скріншот: Google Maps

Британська розвідка раніше повідомляла, що Росія намагається вирішити проблему окупації в Херсонській області “конституційним шляхом”. У розвідці Британії припускають, що нині це завдання для російської політики є пріоритетним.

Наразі на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір. Не інакше, як спробою його придушити, британські розвідки називають арешт міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

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Джерело: УНІАН
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