Июнь, 30 в 19:59

Каждый второй взрослый беженец в Польше, получивший номер PESEL, уже нашел работу. Большинство этих людей трудоустроились в торговле, службе ухода или на складах.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, по состоянию на июнь, в стране нашли легальную работу более 240 тыс. беженцев из Украины. Часть беженцев имеют высшее образование, но не работают по профессии. Среди причин – незнание польского языка.

Кого ищут больше всего

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По разным прогнозам, в Польше самый большой дефицит кадров в IT-сфере. Зарплаты у айтишников постоянно растут и, вероятно, будут расти в дальнейшем.

В Польше люди начали активно покупать в интернете.

– Эта работа хорошо подходит для женщин. Пандемия коронавируса привела к тому, что 77% интернет-пользователей в этой стране заказывают товары и услуги онлайн. Поэтому компании ищут персонал для интернет-торговли, — рассказывает Агнешка, эксперт рынка труда.

Кроме того, компании из разных отраслей активно ищут специалистов по логистике – тех, кто будет планировать спрос, транспортировать и координировать поставки.

Эти специалисты нужны везде, где есть производство и сбыт. В то же время есть потребность и в водителях и складских работниках. Еще нужны – психологи и психиатры.

Также женщинам начали предлагать “мужскую” работу.

– Например, в логистической отрасли – вакансии комплектовщиц товаров на складах. Чтобы нанять таких работниц, на некоторых складах уменьшают вес посылок к комфортному для женщин. Зарплата от 3 500 злотых (около 26 тыс. грн), — рассказывает Агнешка, эксперт рынка труда.

Украинок даже отправляют в специальные школы, поскольку в Польше начинается “высокий сезон” в сферах логистики и торговли и нужны, например, операторы автопогрузчика.

Также немало работы на предприятиях пищевой промышленности. Без знания языка и опыта женщины получают около 3 500 злотых в месяц (26 тыс. грн). Это работа на рыбзаводах, мясокомбинатах, заводах по изготовлению деликатесов.

– В туристический сезон немало работы в гостиницах и ресторанах. Для горничных и помощниц на кухне предлагают зарплату в 3 500-3 600 злотых (24, 5 тыс. грн), – говорит эксперт рынка труда.

В целом, в Польше сейчас минимальная зарплата — около 2 363 злотых (16 500 грн).

Как устроиться на работу в Польше украинцу

Для того, чтобы иметь возможность легально работать на территории Польши, украинец должен получить PESEL — порядковый номер, состоящий из букв и цифр (аналог ID-кода). Он дает право на законных основаниях жить и работать в Польше 18 месяцев с возможностью продления до 36 месяцев. Если у вас есть статус беженца или временной защиты, вы автоматически получаете право на работу и доступ к рынку труда в Польше. Дополнительных виз и документов для этого вам не нужно.

Как найти работу?

Работу можно найти либо среди знакомых, либо обратиться за помощью в Бюро труда – это аналог украинской службы занятости. Также можно воспользоваться специализированными сайтами и сервисами по поиску работы:

В качестве дополнительного источника рабочих вакансий советуем обратить внимание на мобильные приложения ePraca и Workport, а также подписаться на тематические группы в Facebook. Учитывайте, что без знания польского языка вы будете зарабатывать меньше, чем с ним.