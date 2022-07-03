Найманець із “ДНР” розповів, як його п’яні командири стріляли у своїх

Липень, 03 в 17:14

У черговій перехопленій розмові окупантів українською розвідкою “деенерівець” розповів, як п’яні російські командири стріляли у своїх зв’язківців.

— Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались – тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація: наші чудові суперкомандири, зрозуміло під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК. Командири, – сказав рашист.

Він також розповів про 19-річного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім, якого нещодавно вбили у бою. За його словами, спочатку збирали “якийсь папірець батькам на виплати”.

Але потім сказав, що цього не зроблять та навіть не запишуть, що він загинув у бойових діях, а оформлять, як просто загинув.

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Також він зазначив, що їхнього полковника Ставра посадили до в’язниці в ОРДО за те, що він продав 10 російських КАМАЗів. За словами російського найманця, під час їхнього перебування в Пісках на Донеччині полковник розповідав окупантам, що вони там помруть.

В іншій перехопленій розмові російський агресор розповів своїй матері про те, що військові у його підрозділі масово намагаються звільнитися з армії.

Він повідомив матері, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Те саме, за його словами, зробили інші військові з його підрозділу – вони передали документи старшому офіцеру.