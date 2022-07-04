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Факти / Україна / Суспільство

Є ризики, що Луганська область буде повністю окупована – Зеленський

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
український військовий
Фото: Depositphotos

Існує ризик повної окупації Луганської області ворожими військами. Про це 3 липня під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Австралії заявив президент України Володимир Зеленський.

— Є ризики, що Луганська область буде окупована повністю. Вони зрозумілі нам. Але щоденно може змінюватися ситуація, — наголосив президент.

Він зазначив, що “пришвидшення постачання зброї дасть можливість мати вогневу перевагу”.

У неділю, 3 липня, Генеральний штаб повідомив, що Збройні сили України були змушені відійти з займаних позицій та рубежів у Лисичанську після важких боїв з російськими військами.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, командування ухвалило рішення про відхід українських захисників, щоб зберегти життя наших бійців.

У Генштабі заявили, що Збройні сили України продовжують боротьбу, обов’язково повернуться та переможуть російських окупантів.

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