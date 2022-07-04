Июль, 04 в 15:43

В воскресенье, 3 июля, в Энергодаре после пыток российскими солдатами умер водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.

Трагическую новость сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что оккупанты жестоко избили водолаза, затем требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, а после отказа замучили его.

– Несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом лице замучили Андрея Гончарука. С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу города Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и он скончался, так и не придя в сознание, – написал Орлов.

Мэр Энергодара выразил соболезнования родным погибшего, а также отметил, что мы никогда не забудем преступления, которые оккупанты совершают на нашей украинской земле.

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Ранее стало известно, что россияне массово похищают работников ЗАЭС и жителей Энергодара. По словам Орлова, оккупанты неделями удерживают людей в подвалах.