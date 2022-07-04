Липень, 04 в 15:43

У неділю, 3 липня, в Енергодарі після катувань російськими солдатами помер водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук.

Трагічну новину повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що окупанти жорстоко побили водолаза, потім вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, а після відмови закатували його.

– Кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука. З численними тілесними ушкодженнями в стані коми його було доставлено до лікарні міста Енергодар. Але травми виявилися несумісними з життям і він помер, так і не прийшовши до свідомості, – написав Орлов.

Мер Енергодара висловив співчуття рідним загиблого, а також наголосив на тому, що ми ніколи не забудемо злочини, які окупанти коять на нашій українській землі.

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Раніше стало відомо, що росіяни масово викрадають працівників ЗАЕС і жителів Енергодара. За словами Орлова, окупанти тижнями утримують людей у підвалах.