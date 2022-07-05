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Факты / Украина / Общество

ВСУ уничтожают наступательный потенциал оккупантов — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украинские защитники освободили от оккупантов более 1 тыс. населенных пунктов, еженедельно добавляются новые. Все они подверглись масштабным разрушениям и нуждаются в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, возвращение медицины и социальных услуг, нормальной экономической жизни.

Одних только разрушенных домов в освобожденных районах – десятки тысяч. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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— Поэтому восстановление Украины – это не только о том, что нужно сделать потом, после нашей победы, но и о том, что нужно делать в это время. И мы должны делать это вместе с нашими партнерами, со всем демократическим миром. Делать уже сейчас, – убежден глава государства.

Зеленский считает, что нужно готовиться к новому учебному году в школах и университетах в условиях постоянных ракетных угроз, к предстоящему отопительному сезону с точки зрения энергетики.

— Нам нужно по меньшей мере 25 новых и современных технологически передовых заводов по переработке отходов. Они способны обеспечить и энергией, и вторичным сырьем, и наконец, решением устаревшей проблемы свалок, полигонов отходов, неспособности многих общин найти решение для отходов.

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