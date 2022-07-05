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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ знищують наступальний потенціал окупантів – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Українські захисники звільнили від окупантів понад 1 тис. населених пунктів, щотижня додаються нові. Всі вони зазнали масштабних руйнувань та потребують колосальних коштів на відновлення інфраструктури, повернення медицини та соціальних послуг, нормального економічного життя.

Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах – десятки тисяч. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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– Тому відбудова України – це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити в цей час. І ми маємо робити це разом із нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз, – переконаний глава держави.

Зеленський вважає, що потрібно готуватися до нового навчального року в школах і університетах в умовах постійних ракетних загроз, до майбутнього опалювального сезону з погляду енергетики.

– Нам потрібно щонайменше 25 нових і сучасних технологічно передових заводів з перероблювання відходів. Вони здатні забезпечити й енергією, і вторинною сировиною, і нарешті, розв’язанням застарілої проблеми сміттєзвалищ, полігонів відходів, нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів.

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