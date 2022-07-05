ЗСУ знищують наступальний потенціал окупантів – Зеленський
Українські захисники звільнили від окупантів понад 1 тис. населених пунктів, щотижня додаються нові. Всі вони зазнали масштабних руйнувань та потребують колосальних коштів на відновлення інфраструктури, повернення медицини та соціальних послуг, нормального економічного життя.
Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах – десятки тисяч. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
– Тому відбудова України – це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити в цей час. І ми маємо робити це разом із нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз, – переконаний глава держави.
Зеленський вважає, що потрібно готуватися до нового навчального року в школах і університетах в умовах постійних ракетних загроз, до майбутнього опалювального сезону з погляду енергетики.
– Нам потрібно щонайменше 25 нових і сучасних технологічно передових заводів з перероблювання відходів. Вони здатні забезпечити й енергією, і вторинною сировиною, і нарешті, розв’язанням застарілої проблеми сміттєзвалищ, полігонів відходів, нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів.