Июль, 05 в 18:50

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал всех мужчин, которые до сих пор не стоят или не возобновились на военном учете – обязательно это сделать.

Факты ICTV подготовили материал о том, как мужчинам встать на военный учет и что делать в случае смены места жительства.

Что такое военный учет

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Военный учет был и до полномасштабной войны в Украине. Так, все мужчины соответствующего возраста, кроме непригодных к службе по состоянию здоровья, должны находиться на военном учете.

Существует отдельный учет призывников и отдельный учет военнообязанных. Призывники – это мужчины в возрасте, как правило, от 18 до 27 лет. Военнообязанные – старше 27 лет.

Сейчас в Украине появилась острая необходимость, чтобы мужчины были на учете там, где они действительно проживают, чтобы была возможность оперативно их мобилизовать.

Кто должен стать на военный учет

На военный учет призывников:

приписанные к призывным участкам;

прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

те, кто получили гражданство Украины и согласно этому закону подлежат приписке к призывным участкам.

На военный учет военнообязанных:

освобожденные от военной службы в запас;

прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе;

военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику;

те, кто получили гражданство Украины и согласно этому закону подлежат взятию на учет военнообязанных;

исключенные из военного учета Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины;

освобожденные от призыва на срочную военную службу;

достигшие предельного (27-летнего) возраста во время пребывания на военном учете призывников.

Как стать на военный учет

Для того, чтобы стать на военный учет, нужно лично прибыть в военкомат.

Немедленно явиться в военкомат должны мужчины, которые в первой очереди мобилизации (это должно быть написано в военном билете), а также те, кто получил повестку.

В случае смены мужчиной места жительства нужно пройти в местный военкомат и зарегистрироваться, ведь учет военнообязанных ведется по месту их фактического проживания.

Если целью переезда являются смена места жительства или командировки, обучение, отпуск продолжительностью свыше трех месяцев, призывник обязан явиться в комиссариат и сняться с учета для постановки на учет по новому месту жительства. На это у такого призывника есть ровно неделя, такой же срок для постановки на учет по новому месту жительства.

Что касается вынужденно переселенных мужчин

Из-за активных боевых действий со стороны РФ тысячи военнообязанных призывного возраста 18-60 лет вынуждены были спасать свои семьи и перемещаться в безопасные места.

Мужчины призывного возраста для получения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) обязаны стать на военный учет в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки и в соответствии с общей мобилизацией они могут быть призваны в армию (ч. 1 ст. 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе).

Какие документы нужны

В военкомат необходимо взять с собой:

заявление о взятии на военный учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть);

письмо выбытия из ЖЭКа.

Напомним, что мужчины, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, обязательно должны взять разрешение в ТЦК (территориальном центре комплектования). Порядок предоставления разрешения – по ссылке.