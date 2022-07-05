Липень, 05 в 20:04

Для виїзду за межі областей військовозобов’язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив полковник Генштабу ЗСУ Олександр Хлись.

Він зазначив, що ця норма вже була у законодавстві України до початку війни, проте вона не вважалася гостро необхідною.

Зараз дивляться

– Якщо людина переміщується в межах однієї області – не треба дозвіл. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл, – сказав Хлись.

За словами полковника, дозвіл діятиме 30 діб, а потім його знову можна буде отримати в ТЦК.

Цей захід стосується військовозобов’язаних, оскільки зараз заклик йде щодо мобілізації саме цієї категорії осіб.

– Вона також дається для призовників, але цю категорію ми зараз не закликаємо. Це ті громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах та здобувають освіту, – уточнив Хлись.

Полковник додав, що Генштаб працює з Мінцифри, щоб спростити отримання дозволів через застосунок Дія.