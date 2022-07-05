Липень, 05 в 18:50

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав усіх чоловіків, які досі не стоять чи не поновилися на військовому обліку – обов’язково це зробити.

Факти ICTV підготували матеріал про те, як чоловікам стати на військовий облік та що робити у разі зміни місця проживання.

Що таке військовий облік

Зараз дивляться

Військовий облік був і до повномасштабної війни в Україні. Так, усі чоловіки відповідного віку, крім непридатних до служби за станом здоров’я, мали перебувати на військовому обліку.

Існує окремий облік призовників, і окремий облік військовозобов’язаних. Призовники – це чоловіки віком, як правило, від 18 до 27 років. Військовозобов’язані – старші 27 років.

Зараз в Україні з’явилася гостра потреба, щоб чоловіки були на обліку саме там, де вони дійсно проживають, щоб була можливість оперативно їх мобілізувати.

Хто має стати на військовий облік

На військовий облік призовників:

приписані до призовних дільниць;

які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянства України і згідно з цим законом підлягають приписці до призовних дільниць.

На військовий облік військовозобов’язаних:

звільнені з військової служби в запас;

ті, що припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України Про альтернативну (невійськову) службу;

військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту в порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

ті, що набули громадянства України і згідно з цим законом підлягають взяттю на облік військовозобов’язаних;

виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;

звільнені від призову на строкову військову службу;

ті, що досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Як стати на військовий облік

Для того, що стати на військовий облік, треба особисто прибути до військкомату.

Негайно з’явитися до військкомату повинні чоловіки, які в першій черзі мобілізації (це має бути написано у військовому квитку), а також ті, хто отримав повістку.

У разі зміни чоловіком місця проживання, потрібно пройти до місцевого військкомату і зареєструватися, адже облік військовозобов’язаних ведеться за місцем їх фактичного проживання.

Якщо метою переїзду є зміна місця проживання або відрядження, навчання, відпустка тривалістю понад три місяці, призовник зобов’язаний з’явитися в комісаріат і знятися з обліку для постановки на облік за новим місцем проживання. На це у такого призовника є рівно тиждень, такий самий термін для постановки на облік за новим місцем проживання.

Що стосується вимушено переселених чоловіків

Через активні бойові дії з боку РФ тисячі військовозобов’язаних призовного віку 18-60 років змушені були рятувати свої сім’ї та переміщатися у безпечні місця.

Чоловіки призовного віку для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) зобов’язані стати на військовій облік у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та відповідно до загальної мобілізації вони можуть бути призвані до війська (ч. 1 ст. 37 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу).

Які документи потрібні

До військкомату необхідно взяти із собою:

заяву про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

лист вибуття з ЖЕКу.

Нагадаємо, що чоловіки, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, мають обов’язково взяти дозвіл у ТЦК (територіальному центрі комплектування). Порядок подання дозволу – за посиланням.