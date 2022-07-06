Липень, 06 в 15:40

Генштаб скасовує обмеження виїзду військовозобов’язаних в межах України, це рішення відправили на допрацювання.

Таку інформацію повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Наголошую, що цей документ спочатку стосувався виключно внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобов’язань, обмежень прав та свобод громадян України. Незважаючи на це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії щодо перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних сил України та військово-політичного керівництва держави, – зазначив Залужний у себе в соцмережах 6 липня.

Він наголосив, що для недопущення подальших маніпуляцій навколо цього питання було ухвалено рішення про скасування дії Порядку з відправкою на доопрацювання.

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Що буде далі

Головнокомандувач зазначив, що влада розробить оновлений документ.

Його зроблять на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.

– Наявна законодавча база не враховує сьогоднішніх реалій та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів, – зазначив він.

Валерій Залужний закликав українців до виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту держави.