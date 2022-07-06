Липень, 06 в 17:12

Рішення щодо обмеження пересування для військовозобов’язаних українців на території країни ухвалили неправильно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

– Було додаткове засідання через це питання. Ми розібралися, вказали деталі рішення. Рішення має бути скасовано. Воно ухвалене неправильно. Є погодження на засіданні щодо цього рішення, – зазначив глава держави.

Президент України запевнив, що ніяких непорозумінь з нашими військовими та Генштабом ЗСУ у цьому питанні немає.

– У нас війна, ми маємо працювати однією командою. Ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, якщо порівнювати з тією міцністю, яку демонструють українці та ЗСУ, – вважає президент України.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7522, який передбачає вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України.

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