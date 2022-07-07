Липень, 07 в 17:14

На території Європи та Америки доволі популярною є повітряна система опалення. В Україні ж вона менш популярна, хоча користувачі вважають її доволі ефективною.

Що таке повітряне опалення, як воно працює та скільки коштує – дізнавалися Факти ICTV.

Повітряне опалення: що це та як працює

Загалом, це система опалення, в якій теплоносієм виступає нагріте повітря.

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Зазвичай, її використовують для нагріву складських, виробничих та торгових приміщень, або для споруд з непостійною експлуатацією. Проте її можна використовувати й для обігріву приватних будинків.

Повітряне опалення може бути реалізовано як локально, з використанням тепловентиляторів, так і централізовано, коли повітря готується в вентиляційній установці та подається в приміщення системою повітропроводів.

Локальні пристрої підходять для маленьких приміщень, центральні – для великої квадратури.

В цій системі теплоносієм виступає нагріте повітря, яке переносить енергетичний потенціал з одного середовища в інше.

Повітряне опалення працює завдяки комбінації тепла в мережі повітроводів та повітророзподільних пристроїв.

Джерелом нагріву є теплогенератор. Це обладнання генерує певну кількість тепла, яка необхідна для обігріву житлового будинку або певного приміщення.

Головним у системі є газовий котел, у якому димові гази через теплообмінник передають теплоту згоряння газу безпосередньо повітрю.

Внутрішнє повітря приміщень забирається через забірну решітку, проходить через фільтр і потрапляє в теплообмінник, де нагрівається. До внутрішнього повітря в камері підмішується частина повітря з вулиці, тим самим забезпечуючи будинок свіжістю.

Нагріте та очищене повітря вентилятором транспортується через систему повітропроводів і рівномірно роздається в приміщення. Такий цикл постійно повторюється, до досягнення заданої вами температури на термостаті.

Системою можна управляти з програмного термостата, на якому ви задаєте потрібну температуру, режим (зима чи літо) та вентиляцію.

Термостат також має свої особливості – його можна запрограмувати для підтримки різної температури повітря протягом доби (ранок, день, вечір, ніч).

До речі, ця система може не лише нагрівати, а й охолоджувати повітря. Наприклад, влітку на термостаті встановлюється режим Охолодження і повітря проходить не через нагрів, а через секцію охолодження.

Секцію нагріву чи охолодження взагалі можна вимкнути, тоді система працюватиме в режимі вентиляції, просто очищуючи повітря.

До переваг повітряного опалення можна віднести:

швидке опалення будинку;

опалення можна легко відключити за необхідності;

можливість встановлювати індивідуальну температуру;

відсутність радіаторів дає широкі можливості в дизайні інтер’єру;

безпека, економічність, низьке енергоспоживання, довговічність;

має високий коефіцієнт тепловіддачі при відносно невисоких витратах на паливо;

опалення може бути об’єднане з системою вентиляції і кондиціонування, а також мати додаткові функції, наприклад, фільтрацію повітря.

Як провести повітряне опалення

Для цього варто звернутися до спеціалістів. Адже система такого опалення доволі громіздка, тому в старих будинках її встановлення може вкрасти висоту стелі (повітряне опалення встановлюють переважно згори).

Експерти у сфері повітряного опалення врахують ваші побажання та порадять найкращий варіант для вашого будинку.

Спочатку спеціалісти спроєктують систему, далі буде етап монтажу, потім налагодження роботи теплогенераторів та мережі повітроводів.

Скільки коштує

Ціна встановлення системи залежить від площі приміщення чи будинку, системи опалення, наявності додаткових функцій тощо.

Тобто вартість залежатиме від ваших особистих побажань. Вираховується вона індивідуально.

З’ясовувати вартість встановлення повітряного опалення краще у спеціалістів, які будуть вам його монтувати. Вони пояснять усі процеси роботи та врахують необхідне обладнання.