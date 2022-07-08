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Факты / Украина / Общество

Военный эксперт рассказал, есть ли угроза странам Балтии со стороны РФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
литва кордон
Фото: Depositphotos

Все войска Российской Федерации, которые способны вести хоть какие-то боевые действия, находятся в Украине, поэтому вторгнуться в Литву РФ не сможет.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, возле границ Литвы могут находиться российские силы специальных операций для проведения диверсий или терактов, но батальонных тактических групп там нет.

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Что касается политической подоплеки, то на сегодня Россия не может позволить первой “выстрелить в сторону НАТО”.

— Тогда будет разрушена иллюзия, которую пытается создать Путин долгие, долгие годы, страны-миротворца, которая борется за разоружение. Страны, которая пытается создать “добрый русский мир”. И не важно, что летит мясо кусками, кровь льется — они верят, что делают благое дело, — сказал Жданов.

По его словам, со стороны России по отношению к странам Балтии нет никакой угрозы, кроме провокаций.

— Самое обидное, что это могут быть провокации на территории Беларуси, с гибелью белорусских граждан с обвинением, выдвинутым странам Балтии, — отметил Олег Жданов.

Военный эксперт рассказал, что Литва попросила разместить танковую бригаду Бундесвера на своей территории, и НАТО вполне может себе позволить это сделать.

По его словам, любая угроза НАТО со стороны РФ повлечет за собой тяжелые санкции, которые Россию просто задушат.

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Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ЕС и другие государства должны создать правовые механизмы конфискации замороженных активов России для использования на послевоенное восстановление Украины.

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