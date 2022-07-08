Липень, 08 в 13:51

Усі війська Російської Федерації, які здатні вести хоч якісь бойові дії, перебувають в Україні, тож вдертися до Литви РФ не зможе.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, біля кордонів Литви можуть бути російські сили спеціальних операцій для проведення диверсій чи терактів, але батальйонних тактичних груп там немає.

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Що стосується політичного підґрунтя, то на сьогодні Росія не може дозволити першою “вистрілити у бік НАТО”.

– Тоді буде зруйновано ілюзію, яку намагається створити Путін довгі, довгі роки, країни-миротворця, яка бореться за роззброєння. Країна, яка намагається створити “добрий російський мир”. І не важливо, що летить м’ясо кусками, кров ллється – вони вірять, що роблять добру справу, – сказав Жданов.

За його словами, з боку Росії щодо країн Балтії немає жодної загрози, окрім провокацій.

– Найприкріше, що це можуть бути провокації на території Білорусі, із загибеллю білоруських громадян зі звинуваченням, висунутим країнам Балтії, – зазначив Олег Жданов.

Військовий експерт розповів, що Литва попросила розмістити танкову бригаду Бундесверу на своїй території, і НАТО цілком може собі це дозволити.

За його словами, будь-яка загроза НАТО з боку РФ спричинить важкі санкції, які Росію просто задушать.

Раніше прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що ЄС та інші держави повинні створити правові механізми конфіскації заморожених активів Росії для використання на післявоєнне відновлення України.