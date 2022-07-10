Июль, 09 в 22:20

Несколько дней назад в украинском сегменте соцсетей разгорелся скандал из-за сообщения Генерального штаба ВСУ, в котором говорилось о запрете выезда за пределы областей для военнообязанных, если у них отсутствует на это разрешение из территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Действительно ли эти нововведения запретят военнообязанным выезжать за пределы области, и на основании чего об этом вообще заговорили – рассказывает адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Андрей Калита.

— Давайте определим четко: на данный момент законодательство не определяет никаких разрешений для того, чтобы перемещаться между областями. Было принято постановление, неправильно протрактовавшее закон, принятый в 1992 году. Проблема заключалась в том, что закон определяет, что когда мужчина меняет место своей регистрации, он снимается там с учета и встает на другое место учета. Эта норма была. Почему-то в порядке была другая трактовка: вместо “смена места жительства” был “выезд с места жительства”, – объяснил Андрей Калита.

Юрист добавил, что сейчас это постановление уже отменено и никаких разрешений, чтобы перемещаться из одной области в другую, не требуется.

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К слову, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины”.

— Финальной версии законопроекта, который будет подан на утверждение в Верховную Раду, нет. Но думаю, что там будут уточнения относительно перемещения военнообязанных, — пояснил адвокат.

Напомним, на днях в соцсетях разгорелся скандал из-за этой записи на странице Генерального штаба ВСУ. В нем говорилось, что военнообязанные, чтобы выехать за пределы областей, должны получить на это разрешение в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

На это решение отреагировал Президент Владимир Зеленский, который 5 июля в вечернем обращении заявил, что проведет заседание по поводу такого решения.

– Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов… Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений, – сказал президент в обращении за 5 июля.

Уже на следующий день, 6 июля, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал сообщение, в котором объяснил, что состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ, на котором, среди прочего, рассматривался вопрос о порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

– Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку, – пояснил Залужный.

Как бы там ни было, а украинцы уже успели высмеять ситуацию, в которой после публикации первого решения Генштаба, военнообязанные были “привязаны к военкоматам”. Факты ICTV произвели реакцию соцсетей в мемах и забавных сообщениях.

Фото: Генштаб ЗСУ