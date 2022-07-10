Липень, 09 в 22:20

Декілька днів тому в українському сегменті соцмереж розгорівся скандал через допис Генерального штабу ЗСУ, в якому йшлося про заборону виїзду за межі областей для військовозобов’язаних, якщо в них відсутній на це дозвіл з територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чи справді ці нововведення заборонять військовозобов’язаним виїжджати за межі області, та на підставі чого про це взагалі заговорили – розповідає адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання, Андрій Калита.

– Давайте визначимо чітко: на даний момент законодавство не визначає ніяких дозволів для того, щоб переміщатися між областями.Була прийнята постанова, яка неправильно протрактувала закон, прийнятий 1992 року. Проблема була в тому, що закон визначає, що коли чоловік змінює місце своєї реєстрації, він знімається там з обліку і встає на інше місце обліку. Ця норма була. Чомусь в порядку було інше трактування: замість “зміна місця проживання” було “виїзд з місця проживання”, – пояснив Андрій Калита.

Юрист додав, що наразі ця постанова вже скасована і жодних дозволів, аби переміщуватися з однієї області в іншу, не потрібно.

Зараз дивляться

До слова, наразі в Верховній Раді зареєстровано законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання в межах України” .

– Фінальної версії законопроекту, який буде поданий на затвердження до Верховної Ради, не маємо. Але, гадаю, що там будуть уточнення щодо переміщення військовозобов’язаних, – пояснив адвокат.

Нагадаємо, днями у соцмережах розгорівся скандал через ось цей допис на сторінці Генерального штабу ЗСУ. У ньому йшлося про те, що військовозобов’язані, аби виїхати за межі областей, мають отримати на це дозвіл у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

На зазначене рішення відреагував Президент Володимир Зеленський, який 5 липня у вечірньому зверненні заявив, що проведе засідання з приводу такого рішення.

– Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів… Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень, – сказав президент у зверненні за 5 липня.

Вже наступного дня, 6 липня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував допис, у якому пояснив, що відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ, на якому, серед іншого, розглядалося питання про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

– Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави. Тому Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання, – пояснив Залужний.

Хай там як, а українці вже встигли висміяти ситуацію, в якій після публікації першого рішення Генштабу, військовозобов’язані були “прив’язані до військкоматів”. Факти ICTV зробили реакцію соцмереж у мемах та кумедних дописах.

Фото: Генштаб ЗСУ