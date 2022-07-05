Июль, 05 в 16:23

Украинский сегмент социальных сетей активно обсуждает новость о запрете покидать место жительства военнообязанным призывного возраста без разрешения военкомата.

Из реакции заметно, что украинцы возмущены новым табу, ведь до конца неясно, как эта норма должна работать, и законны ли подобные ограничения прав людей.

Пользователи называют этот запрет “вредительством”, а также “рабством и совком”.

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Крепостным теперь без разрешения господ уже и из города уезжать запретили. А господам и в Лугано на отдых можно.

То есть отвести в другой город муж свою семью уже не может? Спасибо, отличная новость, особенно для жителей оккупированных территорий, или тех, что под угрозой оккупации.

Понимаю, что война требует определенных ограничений, но это уже не ограничение прав, а их отсутствие. Очень бессмысленное решение, которое будет иметь только негативные последствия.

А выходить из дома без разрешения военкома еще можно?

Пользователи пишут, что “ни к чему хорошему это не приведет”, отмечая, что это даст лишь “очереди на блокпостах, коррупцию в военкоме и кучу потраченного времени на бюрократию”.

Из города в село уже нельзя? Соцсети возмущены очередным запретом для мужчин / 3 фотографии

Не обошлось и без мемов, в которых украинцы несколько с юмором подошли к этой ситуации.

5 июля Генштаб ВСУ подтвердил, что в военное время призывники, военнообязанные и резервисты не могут выезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отмечалось, что некоторые категории мужчин могут это сделать после получения соответствующего разрешения.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что пока никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.