Из города в село уже нельзя? Соцсети возмущены очередным запретом для мужчин
Украинский сегмент социальных сетей активно обсуждает новость о запрете покидать место жительства военнообязанным призывного возраста без разрешения военкомата.
Из реакции заметно, что украинцы возмущены новым табу, ведь до конца неясно, как эта норма должна работать, и законны ли подобные ограничения прав людей.
Пользователи называют этот запрет “вредительством”, а также “рабством и совком”.
- Крепостным теперь без разрешения господ уже и из города уезжать запретили. А господам и в Лугано на отдых можно.
- То есть отвести в другой город муж свою семью уже не может? Спасибо, отличная новость, особенно для жителей оккупированных территорий, или тех, что под угрозой оккупации.
- Понимаю, что война требует определенных ограничений, но это уже не ограничение прав, а их отсутствие. Очень бессмысленное решение, которое будет иметь только негативные последствия.
- А выходить из дома без разрешения военкома еще можно?
Пользователи пишут, что “ни к чему хорошему это не приведет”, отмечая, что это даст лишь “очереди на блокпостах, коррупцию в военкоме и кучу потраченного времени на бюрократию”.
Не обошлось и без мемов, в которых украинцы несколько с юмором подошли к этой ситуации.
5 июля Генштаб ВСУ подтвердил, что в военное время призывники, военнообязанные и резервисты не могут выезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Отмечалось, что некоторые категории мужчин могут это сделать после получения соответствующего разрешения.
Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что пока никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.