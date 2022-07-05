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Факты / Украина / Общество

Из города в село уже нельзя? Соцсети возмущены очередным запретом для мужчин

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Из города в село уже нельзя? Соцсети возмущены очередным запретом для мужчин
Фото: Depositphotos

Украинский сегмент социальных сетей активно обсуждает новость о запрете покидать место жительства военнообязанным призывного возраста без разрешения военкомата.

Из реакции заметно, что украинцы возмущены новым табу, ведь до конца неясно, как эта норма должна работать, и законны ли подобные ограничения прав людей.

Пользователи называют этот запрет “вредительством”, а также “рабством и совком”.

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  • Крепостным теперь без разрешения господ уже и из города уезжать запретили. А господам и в Лугано на отдых можно.
  • То есть отвести в другой город муж свою семью уже не может? Спасибо, отличная новость, особенно для жителей оккупированных территорий, или тех, что под угрозой оккупации.
  • Понимаю, что война требует определенных ограничений, но это уже не ограничение прав, а их отсутствие. Очень бессмысленное решение, которое будет иметь только негативные последствия.
  • А выходить из дома без разрешения военкома еще можно?

Пользователи пишут, что “ни к чему хорошему это не приведет”, отмечая, что это даст лишь “очереди на блокпостах, коррупцию в военкоме и кучу потраченного времени на бюрократию”.

Из города в село уже нельзя? Соцсети возмущены очередным запретом для мужчин / 3 фотографии

Не обошлось и без мемов, в которых украинцы несколько с юмором подошли к этой ситуации.

5 июля Генштаб ВСУ подтвердил, что в военное время призывники, военнообязанные и резервисты не могут выезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отмечалось, что некоторые категории мужчин могут это сделать после получения соответствующего разрешения.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что пока никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.

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