Июль, 11 в 16:07

С началом полномасштабной войны в Украине количество внутренне перемещенных лиц превысило 8 млн.

Чтобы получить государственную и международную денежную помощь, большинство украинцев подали заявки на оформление статуса ВПЛ. Однако не всем, кто присылал свои данные, был предоставлен статус перемещенного лица.

Какие основания, обусловившие перемещение лиц, не учитываются при предоставлении статуса ВПЛ — узнавали Факты ICTV.

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Основания для отказа в выдаче справки ВПЛ

В общем, предусмотрены случаи, когда лицу может быть отказано в предоставлении статуса ВПЛ.

Вам могут не предоставить справку ВПЛ, если:

отсутствуют обстоятельства, повлекшие внутреннее перемещение;

органы государственной власти имеют информацию, которая подтверждает, что вы специально дали ложные данные для получения статуса ВПЛ;

вы потеряли документы, удостоверяющие личность (паспорт) — однако после их восстановления, справку можно будет получить;

вы официально не прописаны на территории области, из которой уехали — например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и уехали как ВПЛ, справку перемещенного лица вам могут не дать;

у вас нет доказательств, которые бы подтвердили ваше проживание на территории, с которой вы осуществили перемещение.

Если вам отказали в предоставлении статуса ВПЛ, вы можете обжаловать это решение. Необходимо обратиться в Окружной административный суд.

Также, в случае отказа, вы можете отправить заявку повторно.

Причины для отмены статуса ВПЛ

Даже если вы получили справку перемещенного лица, ее могут отменить. Причин для этого несколько: