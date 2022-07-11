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Факти / Україна / Суспільство

Причини для відмови у наданні статусу ВПО: у яких випадках не дають довідку

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Причини для відмови у наданні статусу ВПО: у яких випадках не дають довідку
Фото: Depositphotos

З початком повномасштабної війни в Україні, кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 8 млн.

Щоб отримати державну та міжнародну грошову допомогу, більшість українців подали заявки на оформлення статусу ВПО. Проте не усім, хто надсилав свої дані, було надано статус переміщеної особи.

Які підстави, що зумовили переміщення осіб, не враховуються при взятті на облік ВПО – дізнавалися Факти ICTV.

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Підстави для відмови у видачі довідки ВПО

Загалом, передбачені випадки, коли особі може бути відмовлено у наданні статусу ВПО.

Вам можуть не надати довідку ВПО, якщо:

  • відсутні обставини, які спричинили внутрішнє переміщення;
  • органи державної влади володіють інформацією, яка підтверджує, що ви спеціально надали неправдиві дані для отримання статусу ВПО;
  • ви втратили документи, які посвідчують особу (паспорт) – проте після їх відновлення, довідку можна буде отримати;
  • ви офіційно не прописані на території області, з якої виїхали – наприклад, якщо ви прописані у Львові, проте проживали у Харкові, з якого і виїхали як ВПО, довідку переміщеної особи вам не нададуть;
  • ви не маєте доказів, які б підтвердили ваше проживання на території, з якої здійснили переміщення.

Якщо вам відмовили у наданні статусу ВПО, ви можете оскаржити це рішення. Необхідно звернутися в Окружний адміністративний суд.

Також, у разі відмови, ви можете надіслати заявку повторно.

Причини для скасування статусу ВПО

Навіть якщо ви отримали довідку переміщеної особи, її можуть скасувати. Причин для цього декілька:

  • ви добровільно написали заяву-відмову від статусу;
  • ви скоїли кримінальне порушення;
  • повернулися до свого постійного місця проживання;
  • виїхали за кордон на постійне проживання;
  • подали недостовірні дані.
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