Розроблено другу частину довідника з відбудови міст України – Тимошенко

Липень, 13 в 16:34

На всіх звільнених від російських окупантів територіях тривають оперативні відновлювальні роботи, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Збройні сили України героїчно несуть службу, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб майже цілодобово працюють задля повернення звичного ритму життя у наші домівки. Вже розроблено другу частину довідника з відбудови наших міст та селищ, – уточнив він.

За його словами, додано розділи про види забудови, з типовими вулицями та упорядженням фасадів, робота над ним триває.

Тимошенко також розповів, як у Житомирській області продовжується очищення територій від небезпечних предметів. Тут нарахували 2 688 об’єктів, пошкоджених окупантами, серед них 209 – повністю зруйновано.

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На сьогодні на Житомирщині відновлено: шість адмінбудівель, 16 багатоповерхівок, 180 приватних будинків, заклад вищої освіти, дитячий садок, чотири школи, два заклади культури та два заклади охорони здоров’я.

На Київщині, як повідомив заступник керівника ОП, обстежено понад 28 тис. га, виявлено та знешкоджено більше 154 тис. ВНП, триває ремонт пошкоджених будівель, а в Сумській області пріоритетними у відновленні є об’єкти критичної інфраструктури, мережі водо-, тепло- і електропостачання.

Говорячи про Харківську область, яка зараз під постійними обстрілами ворога, Тимошенко повідомив, що у Рогані та Чугуєві тривають роботи з відновлення житлового фонду, об’єктів інфраструктури та комунальних мереж.

У Чернігівській – продовжується розмінування територій, також тут відновлено: 329 км дорожнього покриття, 97 багатоквартирних будинків, три комунальні об’єкти, 20 мостів.

Окрім того, у процесі відбудови: 11 лікарень, 13 об’єктів ЖКГ, дев’ять закладів освіти, шість багатоквартирних будинків та один міст.

Фото: Кирило Тимошенко