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Факты / Украина / Общество

В Украине уже более 1000 детей пострадали от войны

Марта Бондаренко, редактор ленты
іграшка діти дети ребенок
Фото: Pixabay

В Украине жертвами российской военной агрессии стал по меньшей мере 1001 ребенок: 349 детей погибли и более 652 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 352, Харьковской – 190, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

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Так, в городе Часов Яр Донецкой области после вражеских обстрелов 9 июля под завалами дома обнаружили тело 9-летнего мальчика.

12 июля в Северске Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мальчиков двух и 17 лет. Младший ребенок сейчас в тяжелом состоянии.

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Вражеские бомбардировки и обстрелы повредили 2 126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.

1 июля сообщалось, что в результате ракетного удара по Сергеевке в Одесской области погиб 10-летний мальчик. Ранения получили двое детей – 4 и 17 лет.

Источник: Офис генпрокурора
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