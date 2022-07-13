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Факти / Україна / Суспільство

В Україні вже понад 1000 дітей постраждали від війни

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
іграшка діти дети ребенок
Фото: Pixabay

В Україні жертвами російської воєнної агресії стала щонайменше 1001 дитина: 349 дітей загинуло та понад 652 дістали поранень різного ступеню тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 190, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

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Так, у місті Часів Яр Донецької області після ворожих обстрілів 9 липня під завалами будинку знайшли тіло 9-річного хлопчика.

12 липня у Сіверську Донецької області внаслідок обстрілів поранено двох хлопчиків – двох та 17 років. Менша дитина наразі у тяжкому стані.

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Ворожі бомбардування та обстріли пошкодили 2 126 закладів освіти. З них 216 зруйновані повністю.

1 липня повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Сергіївці в Одеській області загинув 10-річний хлопчик. Поранень дістали двоє дітей – 4 та 17 років.

Джерело: Офіс генпрокурора
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