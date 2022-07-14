С бомбоубежищем и минимальным ремонтом: каким будет жилье для переселенцев

Июль, 14 в 13:45

Несмотря на то, что строительство украинских городов и жилья для украинцев еще впереди, уже сегодня ведущие архитекторы думают над тем, какие улицы и дома стоит возводить на месте разрушенных.

Ведь в большинстве случаев нет смысла отстраивать города такими, какими они были. Следует позаботиться, чтобы они стали красивыми, комфортными, безопасными и энергоэффективными.

— Нет смысла строить, как было. Есть смысл выстроить новенькую версию тех городов. То есть, нет смысла, наверное, Чернигов, который сильно пострадал в войне с Россией, восстанавливать в том же виде, который был. Надо понимать, сколько людей там проживает, что привлечет людей, которые будут там, какие предприятия там будут работать, какая архитектура может быть в городе, какие современные решения планирования могут быть применены, — перечисляет координатор национальной программы Большое строительство и эксперт сферы восстановления Юрий Голик.

В качестве примера приводит справочник от ОО Урбанина. Это общественная организация, разрабатывающая современные архитектурные решения. Их специалисты уже выпустили первую и вторую части справочника по планированию города, которые станут полезными во время восстановления.

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— Там прописаны типовые решения, начиная от велодорожек, парковок, высоты бордюра, ширины лавочки. И задача государства — привлечь иностранные средства: и прямые, и арестованные деньги российских олигархов, чтобы построить новую Украину и новые города, — отмечает Голик.

Что касается жилищного строительства, следует понимать, что новое жилье для переселенцев должно быть ничем не хуже любого нового жилья на рынке:

— Это должны быть квартиры с ремонтом и минимальной мебелью, потому что люди, которые из-за войны выехали с временно оккупированных территорий или оттуда, где ведутся активные боевые действия, оставили мебель, вещи, выехали фактически ни с чем.

Соответственно, говорит Юрий Голик, государство должно предоставлять жилье такое, чтобы они туда заходили и жили. Второе — должно быть нормальное расположение, это не должно выглядеть, как жилье для переселенцев. Это должен быть хороший жилой комплекс, в котором человеку банально хотелось бы приобрести квартиру, если бы у него была такая возможность.

По словам специалиста, продолжаются консультации с разными архитектурными бюро.

И есть определенные требования к строительству именно жилья:

Жилье должно строиться за шесть месяцев из материалов, которые есть в регионе, что бы ни было: завод ЖБК в Киевской области — это хорошо, достаточный запас красного кирпича в Хмельницкой области — тоже хорошо. То есть, строим из того, что есть, и из того, из чего можно построить быстро.

Каждое жилье следует оборудовать укрытием.

Внутри жилого комплекса не должно быть дорог. То есть ребенок, который выходит из подъезда и идет на детскую площадку, не должен пересекаться с машинами.

Аллеи должны быть широкими, чтобы в случае пожара или другого ЧП машины могли туда проехать.

Также в ТЗ прописывалось, какой процент остекленных окон должен быть. Потому что стекло — это красиво, но очень дорого: дорого изготавливать, дорого охлаждать, дорого нагревать зимой.

— То есть все это должно продумываться, сколько лифтов должно быть, сколько лестниц, какой ширины должны быть коридоры, какова оптимальная площадь каждой квартиры, чтобы потом люди не заезжали и не начинали ломать стены внутри квартир, — поясняет Юрий Голик.

Он убежден: правильная планировка еще и удешевляет строительство жилья, если на этапе планирования убрать все лишнее, что может быть. Но при этом важно, чтобы получившийся на выходе жилой комплекс был таким, в котором любому хотелось бы купить квартиру.

С точки зрения местоположения очевидно, что не стоит строить в Черниговской или Сумской областях, где ежедневно обстрелы. Но в Центральной Украине, в Западной это обязательно нужно делать.