Із бомбосховищем і мінімальним ремонтом: яким буде житло для переселенців

Липень, 14 в 13:45

Попри те, що відбудова українських міст і житла для українців ще попереду, вже сьогодні провідні архітектори думають над тим, які вулиці та будинки варто зводити на місці зруйнованих.

Адже в більшості випадків немає сенсу відбудовувати міста такими, якими вони були. Слід подбати, щоб вони стали красивими, комфортними, безпечними та енергоефективними.

— Немає сенсу будувати, як було. Є сенс побудувати нову версію тих міст. Тобто, немає сенсу, мабуть, Чернігів, який доволі сильно постраждав у війні з Росією, відновлювати в тому ж вигляді, який був. Треба розуміти, скільки людей там проживає, що має приваблювати людей, які будуть там, які підприємства там будуть працювати, яка архітектура може бути в місті, які сучасні рішення планування можуть бути застосовані, — перераховує координатор національної програми Велике будівництво та експерт сфери відбудови Юрій Голик.

Як приклад наводить довідник від ГО Урбанина. Це громадська організація, яка розробляє сучасні архітектурні рішення. Їхні фахівці вже випустили першу та другу частини довідника з планування міста, який стане корисним під час відбудови.

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— Там прописані типові рішення, починаючи від велодоріжок, парковок, висоти бордюра, ширини лавочки. І завдання держави — залучити іноземні кошти: і прямі, і арештовані гроші російських олігархів, щоб побудувати нову Україну та нові міста, — зазначає Голик.

Що стосується житлового будівництва, варто розуміти, що нове житло для переселенців має бути нічим не гіршим від будь-якого нового житла на ринку.

— Це мають бути квартири з ремонтом і мінімальними меблями, тому що люди, які через війну виїхали з тимчасово окупованих територій чи звідти, де ведуться активні бойові дії, залишили меблі, речі, виїхали фактично ні з чим, — каже Юрій Голик.

Відповідно, зауважує він, держава має надавати житло таке, щоб вони туди заходили і жили. Друге — це має бути нормальне розташування, це не повинно мати вигляд як житло для переселенців. Це має бути хороший житловий комплекс, в якому людині банально хотілося би придбати квартиру, якщо в неї була б така можливість.

За словами фахівця, тривають консультації з різними архітектурними бюро.

І є певні чіткі вимоги до будівництва саме житла:

Житло має будуватися за шість місяців з матеріалів, які є в регіоні, що б не було: завод ЗБК в Київській області — це добре, достатній запас червоної цегли в Хмельницькій області — теж добре. Тобто, будуємо з того, що є, і з того, з чого можна побудувати швидко.

Кожне житло слід оснастити укриттям.

Всередині житлового комплексу не повинно бути доріг. Тобто дитина, яка виходить із під’їзду і йде до дитячого майданчика, не повинна пересікатися з машинами.

Алеї мають бути широкими, щоб у випадку пожежі чи іншої НП машини могли туди проїхати.

Також у ТЗ прописувалося, який відсоток засклених вікон має бути. Тому що скло — це красиво, але й дуже дорого: дорого виготовляти, дорого охолоджувати, дорого нагрівати взимку.

— Тобто все це має продумуватися. Скільки ліфтів має бути, скільки сходів, якої ширини мають бути коридори, яка оптимальна площа кожної квартири, щоби потім люди не заїжджали і не починали ламати стіни всередині квартир, — зазначає Юрій Голик.

Він наголошує, що правильне планування ще й здешевлює будівництво житла, якщо на етапі планування прибрати все зайве, що може бути. Але водночас важливо, щоб житловий комплекс, який отримали на виході, був таким, у якому кожному хотілося би купити квартиру.

З погляду місця розташування очевидно, що будувати не варто в Чернігівській чи Сумській областях, де щодня обстріли. Але у Центральній Україні, у Західній це обов’язково треба робити.