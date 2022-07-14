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Факти / Україна / Суспільство

У Херсонській області українські захисники звільнили 44 населені пункти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Херсон
Фото: Міноборони

У Херсонській області українським захисникам вдалося звільнити 44 населені пункти від російської армії. Про це заявив т.в.о. очільника обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. За його словами, міста і села перебувають під постійним ворожим вогнем та зазнають значних руйнувань.

– Звільнені населені пункти дуже страждають, тому що російські окупанти постійно їх обстрілюють. Вони зазнають дуже великих руйнувань. Зруйновані дитячі садки, школи та житлові будинки. “Русскій мір” хоче знищити нашу державу, – переконаний він.

За словами очільника Херсонської ОВА, більша частина області зараз залишається під тимчасовою окупацією Росії. Загалом на Херсонщині – 656 населених пунктів, які чекають на допомогу Збройних сил України для вигнання окупантів.

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– Люди не сприймають ці фейкові адміністрації. Вони зробили своє “правітельство” та знищують наших людей, – зазначив очільник ОВА.

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