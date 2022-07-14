ЗСУ знищили російський пункт управління і склад боєприпасів у Миколаївській області

Липень, 14 в 18:47

У Миколаївській області українські захисники знищили російський пункт управління та склад боєприпасів у Снігурівському та Баштанському районах. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування Південь.

Згідно з повідомленням, Збройні сили України завдали чотирьох точних ударів по російських військових об’єктах.

Водночас жителі населених пунктів, які межують з Дніпропетровською та Миколаївською областями, фіксують збільшення техніки та кількості російських військових.

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За даними ОК Південь, у Херсонській області тривають бої, багато сіл перебуває на межі знищення через постійні удари РФ. Кожен день від вибухів і обстрілів страждають мирні жителі, на мінах підривається худоба, російські війська знищують інфраструктуру, а поля з пшеницею та ліси горять.

Джерело: ОК Південь