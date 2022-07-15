Липень, 15 в 13:13

У терористичній “ДНР” повідомили про смерть громадянина Великої Британії Пола Урі. Помер він нібито від хвороб та стресу.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ЗСУ.

Британський військовий потрапив у полон до бойовиків “ДНР” у квітні, а 10 липня він помер.

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Так званий омбудсмен терористичної “ДНР” Дар’я Морозова назвала причину смерті британця – це нібито хронічні хвороби та стрес. Вона також заявила, що “ДНР” раніше повідомила міжнародні організації та МЗС Великої Британії щодо Пола Урі, але нібито жодної реакції не було.

“Омбудсмен” Морозова розповіла, що у Пола Урі начебто був інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок та низка захворювань серцево-судинної системи.

У Збройних силах України впевнені, що бойовики “ДНР” просто вбили британця, адже раніше вони погрожували стратою іноземцям, яких полонили.

Раніше повідомлялося, що “суд” так званої ДНР засудив двох громадян Великої Британії та одного громадянина Марокко до смертної кари. Засуджені британці – Ейден Аслін та Шон Піннер, а марокканець – Саадун Брагім.

У “ДНР” висунули звинувачення у найманстві та вчиненні дій, спрямованих на повалення “влади” самопроголошеного осередку бойовиків.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про розслідування правоохоронними органами України незаконних дій “ДНР” щодо іноземців.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав нікчемним рішення бойовиків “засудити” іноземних громадян, яких узяли в полон на території України.