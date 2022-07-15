Украинизация продолжается: что изменится с 16 июля и какие штрафы грозят нарушителям языкового закона

Июль, 15 в 12:37

С 16 июля 2022 года вступает в силу ст. 27 Закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Она предусматривает, что языком веб-ресурсов и пользовательских интерфейсов должен быть украинский.

Также языковой омбудсмен Тарас Кремень в комментарии Фактам ICTV рассказал, что эта норма закона предусматривает обязательность украиноязычной версии для интернет-представительств компаний и сайтов СМИ.

Сейчас смотрят

Кроме того, с 16 июля представители органов государственной власти и местного самоуправления должны вести на украинском свои персональные страницы, в частности в соцсетях.

По словам языкового омбудсмена, с 16 июля вступают в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Они предусматривают, что нарушители 27 статьи языкового закона могут быть либо предупреждены, либо получить штраф – от 3,5 тыс. грн до 6,8 тыс. грн. Если правонарушение было совершено повторно в течение года, то размер штрафа будет вдвое больше.

— Это вопрос репутационный и мировоззренческий. Я не понимаю таких чиновников, которые будут сознательно нарушать закон, информировать граждан Украины о войне, последствиях, разрушениях, победах украинской армии не на государственном языке, — подчеркнул языковой омбудсмен.

По словам Тараса Кременя, согласно статистике, с начала полномасштабной войны РФ против Украины 25 чиновников продолжают нарушать закон о государственном языке.

Это треть всех начальников областных военных администраций, некоторые из городских председателей, некоторые из депутатов и руководителей коммунальных учреждений.

– Я убежден, что 16 июля для них это, в частности, испытание – насколько они готовы продолжать работать на победу Украины. А победа – это и языковой фронт тоже. Поэтому надеюсь, что подобных правонарушений не будет. Я лично готов научить украинскому языку и начальников областных военных администраций, и выехать в Николаев, Харьков, Одессу, Кривой Рог.

Также Тарас Кремень прокомментировал идею изъятия русской литературы из книжных магазинов.

— Я за то, чтобы украинской книги на полках книжных магазинов и украинцев было гораздо больше. Если возникла идея перебрать книги – это как домашняя уборка. Можно убирать то, что вам не нужно. Мне очень нравится инициатива тех книжных магазинов, которые предлагают такую ​​литературу собирать и затем обменивать ее на бронежилеты для ВСУ.

Языковой омбудсмен напомнил, что сегодня обновляется содержание школьных программ по зарубежной литературе. Кроме того, нужно обновить содержание программ и в университетском образовании.

Однако Тарас Кремень подчеркнул: если в школе нужно действительно изъять литературу, которая, по мнению специалистов, может составлять непоправимые моральные потери, то в университетском образовании зарубежная литература отдельных русских писателей может изучаться как посттоталитарное литературное наследие.

Фото: Уполномоченный по защите государственного языка