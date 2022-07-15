За Вінницю: ЗСУ знищили три російські склади з озброєнням і військову базу
Фото: Міноборони
Збройні Сили України 14 липня успішно вдарили по чотирьох російських складах та військовій базі, розташованих у Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він перерахував російські військові об’єкти, які змогли ліквідувати українські захисники:
- Нова Каховка – мінус база.
- Снігурівський район, Миколаївщина – мінус склад з боєкомплектом.
- Баштанський район, Миколаївщина – мінус склад з боєкомплектом.
- Раденськ, Херсонщина – мінус склад з боєкомплектом.
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– За Вінницю. Далі буде, – зазначив Сергій Братчук.
За добу 14 липня російські війська здійснили ракетні удари по Вінниці, Миколаєву та Харкову. За останніми даними, лише у Вінниці загинуло 23 людей, серед яких троє дітей. Відомо про понад 100 поранених мирних жителів, понад 60 осіб госпіталізували до лікарень.