За Вінницю: ЗСУ знищили три російські склади з озброєнням і військову базу

Липень, 15 в 1:19

Збройні Сили України 14 липня успішно вдарили по чотирьох російських складах та військовій базі, розташованих у Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він перерахував російські військові об’єкти, які змогли ліквідувати українські захисники:

Нова Каховка – мінус база.

Снігурівський район, Миколаївщина – мінус склад з боєкомплектом.

Баштанський район, Миколаївщина – мінус склад з боєкомплектом.

Раденськ, Херсонщина – мінус склад з боєкомплектом.

Зараз дивляться

– За Вінницю. Далі буде, – зазначив Сергій Братчук.

За добу 14 липня російські війська здійснили ракетні удари по Вінниці, Миколаєву та Харкову. За останніми даними, лише у Вінниці загинуло 23 людей, серед яких троє дітей. Відомо про понад 100 поранених мирних жителів, понад 60 осіб госпіталізували до лікарень.