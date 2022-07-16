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Факты / Украина / Общество

Оккупанты боятся украинских артиллеристов и работают “с колес”: ситуация на Луганщине

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупанты боятся украинских артиллеристов и работают “с колес”: ситуация на Луганщине
Фото: Минобороны

Российские военные боятся украинских артиллеристов и ударов ВСУ, поэтому они перестали хранить боеприпасы на складах. Теперь оккупанты работают “с колес” и сразу везут вооружение машинами на передовую.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, Луганская область продолжает удерживать оборону.

– Количество обстрелов значительно уменьшилось. Орки имеют усложненную логистику, которая идет нам на руку. Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то благодаря западному оружию мы наверстали и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам это подтверждают, — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, Луганская ОВА сейчас сосредоточена на нескольких направлениях работы: помощи военным и мирным жителям, ставшим переселенцами.

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