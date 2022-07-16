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Факты / Украина / Общество

ВПЛ не будут выселять из школ без предоставления другого жилья – Верещук

Валентина Летяк, редактор ленты
ВПЛ не будут выселять из школ без предоставления другого жилья – Верещук

Местные власти не имеют права выселять внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из школ без предоставления другого жилья. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на межведомственном совещании, собранном из-за жалоб переселенцев.

Минреинтеграции в период с 7 по 13 июля на свою горячую линию получило 312 жалоб на то, что некоторые школы хотят их выселить. Были также случаи взимания с переселенцев арендной платы за временное убежище.

Поэтому на совещании решили обязать власти на местах создать дополнительные резервные места для размещения ВПЛ, а также до холодов реконструировать или отремонтировать временные приюты.

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– Люди, которые вынужденно должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем — пригодным к проживанию, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселение их недопустимо! – подчеркнула Верещук.

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Фото: Мінреінтеграції

Источник: Кабмин
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