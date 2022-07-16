ВПО не виселятимуть зі шкіл без надання іншого житла – Верещук

Липень, 16 в 17:49

Місцева влада не має права виселяти внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зі шкіл без надання іншого житла. Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на міжвідомчій нараді, яку зібрали через скарги переселенців

Мінреінтеграції у період з 7 до 13 липня на свою гараячу лінію отримало 312 скарг на те, що деякі школи хочуть їх виселити. Були також випадки стягування з переселенців орендної плат за тимчасовий прихисток.

Тому на нараді вирішили зобов’язати владу на місцях створити додаткові резервні місця для розміщення ВПО, а також до холодів реконструювати або відремонтувати тимчасові прихистки.

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– Люди, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року мають бути забезпечені альтернативним житлом – придатним до проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселення їх неприпустимо! – наголосила Верещук.

Фото: Мінреінтеграції