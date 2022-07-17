Липень, 17 в 20:41

Уряд готується до майбутнього опалювального сезону в Україні. Зима буде найскладнішою за всі роки незалежності, згідно з прогнозом.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила, яким буде тимчасове помешкання та як забезпечуватимуть тепло для внутрішньо-переміщених осіб.

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– Це дійсно величезна проблема. Зима вже незабаром і буде найскладнішою за всі роки незалежності. Ми до неї готуємося. Ті, хто зараз у санаторії літнього типу, коли немає належного обігріву, будуть переселеними у місця, де є такий обігрів. Якщо це заклади освіти, то їх теж використовуватимуть. Ми вирішили з керівництвами ОВА, що саме вони дадуть нам план – куди та кого можна перемістити, де потрібно утеплити та в який спосіб це зробити, – розповіла вона.

За словами Верещук, уряд має намір спростити проведення тендерних закупівель, щоб забезпечити теплом переселенців.

– Ми спрощуємо питання проведення тендерних закупівель для реконструкції таких гуртожитків, утеплень, проведень енергоаудиту та всього, що потрібно для того, щоб люди жили взимку в теплі. Місцева влада сама не впорається – це резервний фонд нашого бюджету. І найбільше ми розраховуємо на міжнародних партнерів – ЮНІСЕФ, ООН, Міжнародної організації з міграції та інших, які допомагатимуть ваучерами на опалення, вугіллям, дровами. Ми взялися координувати цей процес. Сподіваюся, що невдовзі буде результат.

Верещук зазначила, що наразі є нестача коштів для допомоги внутрішньо-переселеним особам. Згідно з прогнозом, очікується нова хвиля переміщень зі східних до західних областей України.

– Звичайно, є нестача. Уявіть лише, 4,5 млн внутрішньо-перемішених осіб зареєстровано. А майже 7 млн людей, які є ВПО. Ми прогнозуємо нову хвилю переміщень зі Сходу на Захід України – понад 500 тис. людей, які виїдуть. Наприклад, Запорізька область, Мелітополь, Енергодар та інші міста фактично відрізані від газопостачання. Сьогодні немає можливості відновити газопостачання, а відтак люди змушені шукати прихисток.

ВПО не виселятимуть зі шкіл без надання іншого тимчасового житла. Їх забезпечуватимуть триразовим харчуванням, а всі права ВПО будуть збережені, наголосила Верещук.