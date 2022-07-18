Июль, 18 в 18:31

По состоянию на сегодня Харькову не грозит штурм российских войск, поскольку у страны-агрессора РФ для этого недостаточно сил.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, комментируя угрозу нападения войск РФ на город.

По его словам, единственной прямой угрозой для Харькова являются непрекращающиеся российские обстрелы.

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– Угрозы нападения на город нет, кроме обстрелов. Это единственная прямая, непосредственная угроза для Харькова. Тех войск (РФ, — Ред.), которые находятся на Харьковском направлении, недостаточно, чтобы двигаться на город, — отметил эксперт.

Жданов объяснил, что если бы РФ решилась на штурм города, оккупантам пришлось бы прорывать оборону украинских войск, которая там достаточно хорошо укреплена.

Эксперт обратил внимание на то, что даже после привлечения военных резервов к боям в Харьковской области Россия смогла восстановить позиции по той линии, с которой Вооруженные силы Украины ранее оттесняли оккупантов к границе. Дальше российские захватчики пройти не смогли.

– Да, они вернулись на исходные позиции, да, нам пришлось отступить с этих позиций. Но дальше они не прошли. Дальше оборона построена достаточно серьезная. Я уже не говорю о самом городе – это очень большая агломерация… Поэтому Харькову штурм на сегодня не грозит. Обстрелы, к большому сожалению, да, угрожают, — подчеркнул Жданов.

Комментируя общую ситуацию на Харьковском направлении, он проинформировал, что там происходят позиционные бои, авиационные удары РФ и обмен артиллерийскими ударами. В то же время введения резервов в бой со стороны РФ не наблюдается, как и усиления активности боевых действий.

Недавно аналитики американского Института изучения войны утверждали, что глава РФ Владимир Путин мог отдать приказ своим военным захватить Харьков и остальную неоккупированную территорию Харьковской области. В то же время эксперты подчеркнули, что возможность успеха российских войск в этом вопросе чрезвычайно низка.

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Источник: Олег Жданов